In casa Torino è già vigilia di campionato, la squadra granata domani sarà infatti impegnata nella difficile trasferta in casa della Sampdoria e l'allenatore Walter Mazzarri ha presentato la partita in conferenza stampa. "Domani andiamo ad affrontare una partita su un campo difficile. Dopo la vittoria contro la Roma penso che alla Samp siano pieni di entusiasmo e non avevano bisogno di altro entusiasmo ancora. Dal punto di vista fisico domani abbiamo un test importante contro una squadra che va a mille. Dobbiamo lavorare anche sulla maturità, nei novanta minuti dobbiamo gestire meglio tutte le situazioni e leggerle meglio. Anche con il Benevento abbiamo preso un contropiede sul 3-0 con loro in dieci, con il Bologna sul 2-0 abbiamo preso due contropiedi. Dobbiamo crescere sotto questo aspetto Abbiamo lavorato bene il settimana, provando varie soluzione. Se vogliamo fare un risultato importante dobbiamo evitare gli errori fatti con il Benevento”



L'allenatore ha poi parlato dello stato di forma di Belotti e di quello di Ansaldi. "Belotti? Quando mando in campo un giocatore è perché può fare i novanta minuti. Questo è un discorso che vale in generale, ho una rosa ampia a disposizione per il campionato quindi preferisco mandare in campo quelli che stanno bene. Ansaldi? Non credo che possa ancora giocare novanta minuti, quando giocherà dovremo essere sicuri che non abbia ricadute. Ljajic? Si è messo bene a disposizione, oggi faremo la rifinitura e vedremo chi giocherà".



Mazzarri ha poi parlato della Sampdoria, squadra che in passato ha allenato per due stagioni. "Alla Samp ho passato due anni bellissimi, importanti. Quando arriverò l' sentirò certamente delle sensazioni belle, è una cosa bella fare anche delle sfide lì. Ora la cosa che mi interessa e dare gli input giusti alla squadra per fare bene. Quagliarella? E' un ragazzo d'oro, è un giocatore e un uomo di grandi qualità".



Poi sulla sessione di calciomercato. "Il mercato di gennaio non è mai facile, se si deve rinforzare una squadra ci devono essere dei giocatori disponibili che per noi possano essere davvero dei rinforzi. Se ci guardiamo intorno vediamo che neanche le altre hanno fatto molto, forse non c'è stata la possibilità di prendere dei giocatori che per noi fossero davvero dagli infortuni. Io poi sono arrivato da poco e devo ancora valutare bene tutta la rosa".



Sulla formazione che scenderò in campo domani. "Domani si dovrebbe partire con il modulo che abbiamo fatto finora, poi con il Sassuolo abbiamo cambiato in corsa. Numericamente siamo tanti in rosa, sia in attacco che in difesa. Da qui a giugno valuterò tutta la rosa. Bonifazi? Può giocare anche con la difesa a quattro. Quando metto in campo la squadra vorrei poter far giocare tutti i calciatori di qualità che abbiamo, però ora non è possibile, avete visto anche voi con il Benevento che serve equilibrio. Idee per fare giocare tutti i vari attaccanti insieme ne ho, ma fare esperimenti quando mi si chiede anche di fare punti è difficile. Sappiamo quanto è importante fare punti e vincere le partite".