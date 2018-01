In questa prima parte di stagione M'Baye Niang è stato il giocatore del Torino che più ha fatto discutere. L'attaccante franco-senegalese, voluto fortemente da Sinisa Mihajlovic, finora ha deluso le aspettative, ora il presidente Urbano Cairo e i tifosi si augurano che con Walter Mazzarri, che già lo conosce avendolo allenato al Watford, il numero 11 granata possa rigenerarsi



Appena arrivato al Torino, però, Mazzarri ha subito bacchettato Niang, avvisandolo che non lo aspetterà in eterno. "M'Baye è un ragazzo che conosco ed è fondamentalmente bravo - ha dichiarato l'allenatore - ma deve capire che è arrivato il momento di dare tutto, anche in allenamento: le chance non sono eterne. E io cercherò di aiutarlo in questo e di farlo subito. Io curo molto i rapporti personali, anche se per adesso il tempo sarà poco. Migliorando il singolo, migliori la squadra”.