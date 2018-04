Walter Mazzarri, allenatore del Torino, parla a Sky Sport dopo il pareggio col Chievo: "Non siamo andati male dal punto di vista del gioco. Non è mai facile segnare contro il Chievo, è una squadra che si difende bene, come mostrato anche a Napoli. Abbiamo costruito due buone occasioni, ma per vincere bisogna fare gol. Peccato per i tifosi, ci sarebbe piaciuto regalare loro la quarta vittoria consecutiva. Belotti? Ha perso un po' di lucidità dato che ha giocato tanto dopo il ritorno dall'infortunio. Di solito palloni come quello di oggi li butta dentro. Sono rammaricato, dico la verità, oggi speravo di vincere".