Walter Mazzarri, allenatore del Torino, commenta così la gara persa contro la Roma: "Ci è mancata la marcatura sul calcio piazzato, la Roma è una squadra molto forte fisicamente. Su una respinta abbiamo preso gol e per la Roma è stato un toccasana, ci hanno pressati. Noi dovevamo fare meglio. Fino a quel momento è stato un gran Torino, abbiamo avuto quattro palle gol clamorose e dovevamo fare almeno due gol. Solo così potevamo fare risultato all'Olimpico".



Così sul gol di Manolas: "C'è un blocco su Rincon, Manolas salta pulito anche per quello. Ci sta che la Roma crei tanti cross e dunque ci sta prendere un gol così. Non deve però incidere così sull'andamento della gara". Mazzarri commenta poi la crisi di Belotti: "L'avete visto, in altre occasioni la palla davanti ad Alisson la mette dentro... come tutti gli attaccanti, anche Cavani con me a Napoli, ci sono in periodi in cui non si segna. Belotti ha avuto infortuni importanti e la condizione deve trovarla giocando. Con il tempo non ci saranno problemi, secondo me".



Mazzarri considera così la rosa granata: "Sto valutando un po' tutti, come anche Berenguer a cui sto dando spazio. Voglio poi decidere la rosa del prossimo anno quando lavoreremo con serenità dal ritiro estivo. Il primo tempo di oggi si è avvicinato al calcio che a me piace". Chiosa finale su Ljajic: "Recupera per la prossima? Vediamo... ha accusato un risentimento muscolare, bisogna essere cauti. Chiederemo al dottore...".