Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match interno con l'Udinese: "I dati parlano chiaro, ha una media da Champions League. Voglio vedere se i ragazzi sanno dare continuità. Perché di fronte c’è un avversario della stessa forza, o forse in questo momento superiore rispetto alla Sampdoria. Rispetto a quel match dobbiamo evitare falli in zone pericolose, perché gli unici pericoli sono arrivati da palla inattiva. Su tutto il resto sono molto contento, perché abbiamo creato tante palle gol su azione. Se vogliamo essere pignoli dovremmo segnare di più. Belotti titolare? E' in pole position, vediamo nell'allenamento di oggi. La mia squalifica? Sono sicuro che la squadra non se ne accorgerà nemmeno. Mi fa piacere però che venga evidenziato come in Inghilterra non mi sia mai fatto espellere, nonostante dovessimo giocarci la salvezza e l’atmosfera fosse sempre tesa. Niang diffidato? Domani c’è una partita importante e può succedere di tutto. Non si può pensare a preservarsi in alcun modo. Ho una rosa folta , tutti sono a disposizione e solo Lyanco è ancora fuori. Corsa Europa? Non sentirete mai parlare di Europa. Nella mia situazione devo pensare ad una partita alla volta. Sicuramente domani è molto importante, dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi per fare una grande partita e una grande prestazione. Poi alla fine vedremo cosa è successo. Ljajic scontento? Se guardiamo la partita di domenica sono stati cambi forzati. Anche quello di Niang, che era stanco. Nel secondo tempo è calato, non ci dava più una mano come ce la dava prima, e la Sampdoria è salita di livello. Ho messo un ragazzo generoso come Belotti che ci ha dato una grossa mano mentre eravamo in dieci. E poi i cambi di Obi e Rincon sono stati dettati per gli infortuni. Quindi su Ljajic vedremo domani cosa succederà".