Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato a Radio Rai dopo la partita pareggiata dai granata per 1-1 contro il Milan.



Queste le sue dichiarazioni: "Per tutta la partita abbiamo creato diverse occasioni e giocato bene. L'errore dal dischetto ha portato un contraccolpo psicologico, ma siamo stati bravi a rimontare. Volevo che si facesse pressing alto, ma giocando ogni tre giorni non è facile per i ragazzi. Ci siamo addormentati dieci minuti, ma ci sta in una partita dura. La crescita del mio Torino è esponenziale da quando abbiamo cambiato modulo, ce la giochiamo con tutti".