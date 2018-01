Dopo il pareggio del suo Torino contro il Sassuolo, Walter Mazzarri ha parlato anche del rientro di Andrea Belotti: "È stato con noi oggi, martedì ci parlerò, gli devo chiedere se quel dolorino che ancora ha gli è passato, per potersi allenare con la squadra. Non c'è un tempo preciso per il recupero. Bisogna ascoltare le sue sensazioni, bisogna evitare ricadute che in questo periodo dell'anno sono frequenti. Non voglio avere fretta".