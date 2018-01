Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato a Rai Sport dopo l'1-1 tra i granata e il Sassuolo: "Anche contro il Bologna non ci siamo esaltati, sappiamo che c'è da lavorare tanto. Complimenti al Sassuolo, anche per la sportività, oltre che per la grande gara. Abbiamo avuto le nostre occasioni, non mi sono piaciute tante cose, ma poi lo dirò ai ragazzi a mente serena. Siamo partiti benino, ma abbiamo fatto poco. C'è da crescere, un punto a Sassuolo va accettato. Credo che il risultato sia giusto".