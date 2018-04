Dopo le tre vittorie consecutive contro Cagliari, Crotone e Inter, il Torino domani cercherà il quarto successo consecutivo contro il Chievo Verona. Il tecnico granata Walter Mazzarri ha presentato così la partita. “Gli ultimi risultati fatti del Chievo la dicono lunga sullo stato di forma che hanno, stavano per vincere a Napoli. Ho sentito Maran, che è un ottimo allenatore, dire che hanno avuto un periodo di calo ma ora stanno bene. Sono una squadra temibile. Oggi non esistono partite facili, tutte le partite sono combattute e gli episodi possono fare la differenza”.



Mazzarri ha poi parlato della sua squadra e di come arrivano i suoi giocatori devono arrivare alla partita. “Se i ragazzi vogliono fare quel salto di qualità che dobbiamo fare, dopo aver battuto l'Inter dobbiamo considerare il Chievo una squadra di altissima classifica. Quest'anno per me è una stagione di verifica continua: ora dobbiamo far vedere che siamo cresciuti, giocando ancora meglio rispetto a quanto fatto con l'Inter quando abbiamo la palla. L'Europa? Non è che non ne voglio parlare, ma voglio pensare partita dopo partita”.



Il tecnico granata ha poi fatto il punto sulla situazione infortunati. “Questa settimana purtroppo abbiamo avuto qualche defezione, si sono fermati Berenguer, Milinkovic-Savic e Ljajic. Adem lo valuteremo domani, spero di poterlo recuperare. Lyanco? Ho la sensazione che non rientri fino a fine campionato. Anche Niang domani non sarà ancora a disposizione. Se Edera può giocare al posto di Ljajic? No, ha altre caratteristiche, lo voglio provare piuttosto come centravanti, secondo me con le caratteristiche che ha può fare quel ruolo".



Mazzarri ha anche parlato di Baselli e Bonifazi. "Ora non ci possiamo permettere di fare tante rotazioni, anche perché ci sono state tante defezioni. Bonifazi? Si è guadagnato sul campo la possibilità sul campo di giocare anche titolare. Questo ragazzo ricordiamoci che l'ho fatto esordire io, ma i giovani bisogna lanciarli quando c'è la possibilità. Può darsi che avrà l'occasione già domani di giocare, ma potrebbe altrimenti avere spazio nelle prossime perché quando ha giocato ha fatto bene e si è meritato di giocare. Baselli trequartista con il Chievo? Vedremo. Noi fisicamente ora stiamo molto bene e lo si è visto anche contro l'Inter. In questo momento in certi reparti non siamo tantissimi. Prima di poter dire però con certezza che sì, stiamo bene vorrei avere più dati a disposizione e fare altre verifiche".