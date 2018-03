Da diverse settimane il Torino è entrato in una crisi di prestazione e di risultati da cui non è ancora riuscito a uscire: sono quattro le sconfitte consecutive collezionate dalla formazione granata, la prima contro la Juventus, poi quella contro il Verona, infine quelle contro Roma e Fiorentina. Per provare a far uscire la squadra dal tunnel nel quale si è infilata Walter Mazzarri in allenamento sta provando nuovi moduli.



Alla ripresa del campionato, contro il Cagliari, il Torino potrebbe schierarsi con la difesa a tre, con Kevin Bonifazi che potrebbe finalmente trovare spazio in questo campionato di serie A.