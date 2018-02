Walter Mazzarri, tecnico del Torino, analizza a Sky Sport la sconfitta di Verona: "Siamo partiti male, sapevamo il tipo di partita. Non si è vista la grinta, ci rubavano la palla ci venivano addosso. Abbiamo regalato un tempo, nella ripresa siamo entrati bene. Ma dopo il pareggio abbiamo preso il gol su un nostro pasticcio. Direi di valutare partita per partita. Il derby è particolare, abbiamo fatto poco nel match contro la Juventus. Automatismi lenti, la palla non circola come si vorrebbe. Oggi è diverso, abbiamo regalato un tempo. Nella ripresa abbiamo avuto la reazione, abbiamo costruito parecchie palle gol. Siamo stati puniti su una nostra disattenzione. Mancanza di gioco dipende da centrocampo fisico? La squadra è sempre squadra. Oggi ho messo gli attaccanti, centrocampo un pochino più solido. Mancava Baselli, ma ha giocato l’altra partita. Quando ci siamo messi più offensivi la potevamo vincere. Gli equilibri c’erano nel secondo tempo, ma se si fanno errori banali si perde. Dovevamo metterla più sul loro piano".