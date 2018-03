Questo pomeriggio il Torino si è ritrovato al Filadelfia per il primo allenamento settimanale in vista della partita di sabato contro il Cagliari. Assenti, ovviamente, i cinque giocatori ancora impegnati con le rispettive nazionali: il centrocampista Joel Obi e gli attaccanti Andrea Belotti, Simone Edera, Adem Ljajic e M'Baye Niang. Ma a spiccare è stata un'altra assenza: quella di Walter Mazzarri.



L'allenamento di questo pomeriggio è stato infatti diretto da Nicolò Frustalupi, il vice di Mazzarri che è stato fermato dalla febbre. L'allenatore toscano potrà comunque tranquillamente guidare i suoi giocatori dalla panchina sabato contro il Cagliari. Per quanto riguarda la sessione di lavoro di questo pomeriggio da segnalare il rientro in gruppo di Afriyie Acquah.