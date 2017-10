Il Torino si è fermato e, ancora una volta, sembra essere stato il derby perso contro la Juventus ad aver ingolfato il motore della squadra granata. L'aggiunta dell'infortunio di Belotti ha ovviamente tolto tanta della benzina necessaria a far girare gli ingranaggi e ora, con le gare contro Cagliari e Inter in programma, Sinisa Mihajlovic rischia seriamente la panchina.



MAZZARRI IN POLE - Secondo quanto riportato da Tuttosport, le parole pronunciate dal ds Petrachi nella giornata di ieri hanno rappresentato la certezza che il tecnico serbo non gode più della fiducia completa della società. Il toto sostituto è già partito e il nome più caldo, davanti a quelli di Oddo e Prandelli, è quello di Walter Mazzarri, già accostato alla panchina del Milan in caso di esonero di Montella. L'allenatore toscano può liberarsi facilmente dal Watford e non vede l'ora di tornare in Italia. Se la squadra non dimostrerà di essere ancora con Mihajlovic, il cambio sarà inevitabile.