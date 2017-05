Al Genoa, non ancora sicuro della salvezza, non avranno fatto piacere le parole di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino che dovranno affrontare domenica a Marassi:



"Il passivo contro il Napoli? E' stato uno scivolone, non ce l'aspettavamo neanche noi - ha dichiarato a Torino Channel - Siamo tutti rammaricati per l'incidente di percorso ma ci ricompatteremo e andremo a Genova cazzuti, anche più del derby. Il ritiro è un di più, qualcosa che ci può servire per fare una bella prestazione domenica".



Sulla mancata conquista dell'Europa: "Con un po' di malizia in più avremmo potuto essere fra quelle squadre, questa stagione porrà le basi per fare meglio il prossimo anno: sarà un punto di partenza per fare di più".