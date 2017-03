Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, bacchetta Ljajic dopo la gara pareggiata contro l'Inter: "La fase difensiva non è nelle sue corde ma deve imparare a non tirare indietro la gamba nei contrasti, deve violentarsi di più e metterci più carattere. L'ho sostituito perché era stanco. Nessuno è contento quando esce, non so se verrà preso qualche provvedimento: nel caso verrà punito. Io voglio di più da lui e lo sa bene, i ragazzi sanno cosa li aspetta se in campo non vedo carattere".