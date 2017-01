Dopo il pareggio tra il suo Torino e l'Atalanta, Sinisa Mihajlovic ha parlato a Sky Sport: "Fino al gol abbiamo fatto molto bene, poi è successo quello che succede sempre. Ci siamo abbassati, loro hanno spinto e noi non siamo riusciti a ripartire. Bisogna vincere qualche partita per sbloccarci. Non abbiamo nulla da recriminare, l'Atalanta oggi ha meritato. Abbiamo un problema mentale da un paio di settimane e non riusciamo a risolverlo. Non riusciamo mai ad essere all'altezza, ci sta che gli avversari ti pressino ma non è detto che debba fare gol. La Roma su Baselli? Di mercato non voglio parlare adesso, parleremo quando finirà. Hart? Ha fatto una bella partita".