L'allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia del match contro il Genoa: "Dobbiamo vincere e basta anche se siamo in difficoltà: la lista dei nostri infortunati è lunga come un'autostrada. Sono convinto che chi scenderà in campo farà bene ma dovranno raddoppiare le forze. E si sono infortunati anche Edera e Barreca. Pazienza. Ci siamo confrontati e siamo tutti arrabbiati per i punti persi a Ferrara. Però inutile avere rimpianti, guardiamo avanti. Adesso bisogna fare i fatti".



La prossima settimana sarà nuovamente tempo di derby, in Coppa Italia, ma il tecnico serbo ha un messaggio chiaro per i suoi giocatori: "Non penso al derby. Anzi: chi non gioca bene col Genoa sta fuori nel derby. Questo è sicuro. Belotti? Non è una cosa grave. Nelle prossime 48 ore ne sapremo di più, vediamo giorno dopo giorno. Sicuramente non è grave come sembrava. Niang? Lui sa che mi aspetto molto da lui. Giocherà e dobbiamo stargli vicino, sta recuperando. Però non voglio parlare di lui ogni volta. So che i nostri tifosi faranno la loro parte come hanno sempre fatto e altrettanto, sono sicuro, faranno i miei giocatori. Berenguer ? Anche a Ferrara ha fatto bene. Gioca per forza ma anche se non avessi avuto tanti infortunati avrebbe giocato lo stesso. E' in ripresa".



Sul momento della squadra: "Abbiamo pareggiato molte partite, vero, ma ultimamente perso solo a Firenze e con il Napoli. Dispiace che contro Verona e Spal eravamo avanti di due gol e ci siamo fatti raggiungere. Purtroppo ci mancano otto giocatori di cui 5-6 titolari. Ma sapremo reagire, non sono preoccupato".