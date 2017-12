Il Torino sbanca l'Olimpico ed elimina la Roma dalla Coppa Italia, il tecnico granata Sinisa Mihajlovic commenta a Rai Sport: "Sono contento per la qualificazione, per l’atteggiamento e per la prestazione. I miei ragazzi hanno dimostrato grandissimo carattere, la squadra sta crescendo e dobbiamo continuare così. Ora dobbiamo fare il salto di qualità anche in campionato, il nostro obiettivo in coppa era passare il turno e lo abbiamo raggiunto con una grandissima partita. Pensiamo e ragioniamo gara per gara, ora c’è la Spal, alla Juve penseremo più avanti, se si qualifica. Niang? Ha fatto bene, sta crescendo. Si allena bene da soli 10 giorni, prima ha sofferto per qualche acciacco. Oggi ha fatto quello che doveva, ha coperto e spinto come gli chiedo. Non mi piace parlare dei singoli perché tutta la squadra ha fatto bene, ma se devo citarne due non posso che parlare bene di Milinkovic-Savic ed Edera. Hanno un grande futuro e oggi hanno fatto benissimo. Edera è molto bravo, siamo stati fortunati ad averlo perché lo abbiamo chiamato in ritiro per due infortuni e subito si è visto quanto fosse forte. Ho voluto tenerlo fortemente durante il mercato perché ha tante qualità e se continua così avrà ancora più possibilità di giocare. Sono più tranquillo ora che è finito il ciclo terribile? No, non sono mai tranquillo. Tranquillo è morto l’altro ieri. Il passato ci dice che a Milano e Roma abbiamo fatto grandi risultati, poi abbiamo perso punti contro Crotone e Verona. Conta lo spirito con cui facciamo le cose, anche se ora le partite sembrano più alla nostra portata. Il nostro obiettivo resta sempre lottare per un posto in Europa, magari raggiungendolo. Il mercato? Non ho ancora parlato con la società, se c'è la possibilità di intervenire in qualche ruolo lo faremo, ma si vedrà più avanti. Il presidente? Era molto contento, ha fatto un salto negli spogliatoi, ma è dovuto scappare quasi subito per i suoi impegni. Mia moglie è romanista? No, lei è simpatizzante".