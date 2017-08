Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, parla a Sky Sport dopo la vittoria pr 3-0 sul Sassuolo: "Belotti non è ancora al top, con quel gol ha fatto capire che vale cento milioni. Una partita difficile, li abbiamo chiusi nei primi venti minuti senza riuscire sfondare. Il risultato forse è un pò troppo largo ma la vittoria è meritatoa. Anche a Bologna abbiamo fatto bene, sia il gioco che il possesso palla senza però incidere soprattutto nel secondo tempo. Oggi in casa non abbiamo preso gol rischiando poco rispetto allo scorso anno. Dobbiamo recuperare un pò di infortunati specie in attacco. Le partite si decidono nei minimi dettagli, non si può quindi sbagliare un cambio. Obi aveva chiesto la sostituzione, non è successo niente e mi dispiace per la mia reazione ma purtroppo io sono fatto così".