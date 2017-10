“A Berenguer, Gustafson e Boyé ho detto che se io li faccio entrare è per cercare di fare meglio. Invece quando sono entrati abbiamo molto peggiorato. Non è detto che uno giocando dall’inizio possa essere decisivo: possono bastare 15-20 minuti. E magari in quelli si gioca la possibilità di essere titolare. Se rivedo questo tipo di rendimento negativo, sapendo quel che possono fare, vengono messi da parte, e prima di rientrare ci vorrà del tempo". Prima della partita contro il Crotone Sinsa Mihajlovic si era espresso con queste dure parole nei confronti di Berenguer, Gustafson e Boyé. Uno sfogo che sembra però essere rivolto più che altro allo spagnolo e allo svedese piuttosto che all'argentino: per loro l'esperienza con la maglia del Torino è già arrivata al capolinea?



Gustafson era stato vicino alla cessione già ad agosto, poi il suo trasferimento alla Pro Vercelli è saltato all'ultimo momento a causa del mancato arrivo di un altro centrocampista in granata. A gennaio però, con ogni probabilità, lascerà il Torino. Da valutare anche il futuro di Berenguer, esterno d'attacco scovato dal ds Petrachi che finora ha deluso: non è quindi da escludere una sua cessione in prestito.