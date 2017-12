Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, è intervenuto al termine del match pareggiato contro la Spal (2-2 il risultato finale). Ecco le sue parole a Rai Due:



Si è arrabbiato moltissimo: cosa è successo?

"Sicuramente è assurdo perdere punti in questo modo, come contro il Verona. Sono molto deluso, la Spal è stata brava a crederci. Mi sono arrabbiato, tutta la settimana ho detto di non fare falli stupidi vicino l’area, puntualmente nel primo tempo abbiamo commesso sette falli. Dopo il rigore loro abbiamo cominciato a giocare, ma era troppo tardi. Due punti buttati via".



Cosa è mancato a questo Torino?

"Loro hanno fatto due gol su due palle inattive, sono cose che devi evitare. Non devi fare falli, quelli che abbiamo detto in settimana. Il rigore non so se c’era o non c’era. Ma non lo voglio commentare. Rigore o non rigore noi siamo superiori alla Spal, dovevamo vincere questa partita. Sono molto deluso, due punti buttati via".