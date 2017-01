Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo il ko a Bologna: "C'è poco da dire su questa partita. Abbiamo giocato in maniera scolastica, abbiamo mancato di imprevedibilità. Belotti? Ci è mancato molto, ma non possiamo dipendere da lui. Inutile parlare dei singoli, se tutta la squadra non ha offerto il proprio contributo. Contro l'Atalanta dobbiamo tornare a giocare da Toro. Su sette sconfitte, sei li abbiamo rimediate fuori casa, dobbiamo migliorare questo aspetto. Maxi Lopez non riesce a perdere peso e a trovare la giusta forma: chi vuole giocare deve rispettare le regole, finché non sarà così non verrà convocato. Iturbe? Non voglio parlare dei singoli, è inutile quando la squadra non rende nel complesso. Non ha senso metterlo in croce dopo due partite, viene da un periodo in cui ha giocato poco e deve essere recuperato".