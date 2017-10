Pareggio in extremis per il Torino di Sinisa Mihajlovic col Crotone. Al termine della gara, l'allenatore serbo ha parlato a Sky Sport: "Abbiamo fatto la partita che dovevamo, dominando per 90 minuti e creando tanto. Dovevamo essere più cattivi davanti, come sempre. Ma abbiamo sempre giocato senza perdere la testa. Nei due gol subiti ho visto errori individuali. Ci è mancato più Belotti o Lyanco? Moretti ha fatto una buona gara come pure Sadiq. Va detto che ci mancano anche Barreca, Acquah, Obi... Ovviamente questo ci limita nei cambi, ma ripeto: il Crotone, anche con l'Inter, aveva fatto meglio rispetto a oggi. Non avevano mai sofferto così tanto come contro di noi. Serviva solo più attenzione in difesa. Problema in difesa? Davanti creiamo tanto, però non concretizziamo, ci è capitato di recente anche contro il Verona. E torno a dire: oggi abbiamo subito due gol non per errori di reparto, ma individuali. Quindi oggi molto meglio rispetto al pari con l'Hellas".