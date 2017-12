Dopo lo 0-0 tra il suo Torino e il Genoa, Sinisa Mihajlovic ha parlato a Premium Sport: "Purtroppo abbiamo trovato un altro pareggio, anche se oggi non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi e abbiamo creato diverse occasioni. I fischi di oggi sono ingenerosi, abbiamo giocato ad una sola porta, ma Perin ha fatto i miracoli. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, hanno fatto quello che dovevano fare e hanno cercato il gol in continuazione, nonostante le assenze importanti. Dispiace per il risultato".