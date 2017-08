Non sarà né Gabriel Paletta, né Lorenzo Tonelli, né un altro giocatore di altre squadre il difensore centrale che completerà il pacchetto arretrato del Torino. Sinisa Mihajlovic è infatti convinto di avere già in casa il calciatore adatto a ricoprire il ruolo di quinto centrale: Danilo Avelar.



Il terzino brasiliano, secondo l'allenatore granata, ha infatti tutte le qualità necessarie per giocare al centro della difesa. "Io Avelar lo vedo in futuro come un centrale. Ha tutte le caratteristiche per farlo, deve imparare un po’ di mestiere, ma può fare una buona carriera lì" ha dichiarato proprio Mihajlovic durante la conferenza stampa di presentazione di Bologna-Torino. Il presidente Cairo in queste ultimi giorni di mercato non interverrà quindi per acquistare un nuovo difensore.