Dopo la brutta sconfitta nel derby contro la Juventus, il Torino domani cercherà il riscatto tra le mura amiche contro l'Hellas Verona. Il tecnico granata Sinisa Mihajlovic, in conferenza stampa, ha presentato la partita contro la formazione di Fabio Pecchia.



“Dopo una sconfitta così pesante come quella nel derby è sempre dura tornare in campo, ma i ragazzi si sono allenati bene, possiamo rifarci subito e mettere la classifica in linea con i nostri obiettivi: torneremmo a una media di 2 punti a partita, una media che quasi sicuramente ci porterà in Europa. Noi sulla carta siamo più forti del Verona, per cui domani tutti si aspettano una vittoria. Io però non mi fido dei gialloblù: non hanno da perdere e quindi potrà mettere in campo quella follia che può sparigliare le carte. Avremo 95 minuti di tempo per dimostrare la nostra personalità, per cui chiedo ai tifosi di avere pazienza, i ragazzi hanno bisogno di fiducia. Se qualcuno vorrà contestare il 4-0 del derby,se la prenda con me: sono io l’unico colpevole. Io sono l’allenatore, non darò mai la colpa ai giocatori per una sconfitta. Quando si perde è colpa mia, quando si vince è merito loro. Così è stato e così sempre sarà”.



Mihajlovic ha poi parlato di Niang: “Migliora sempre più giorno dopo giorno sempre, prende fiducia e trova più feeling, domani farà una gara migliore delle precedenti. Quanto manca per vederlo al top? Non si può prevedere, lui sta lavorando bene. Il tempo sta poco per volta finendo, dopo la sosta dovrebbe essere a posto”.



Mihajlovic è poi tornato sul derby: “Perdere così il derby è dispiaciuto a tutti, noi non siamo riusciti a giocare: ci hanno puniti al primo errore e siamo rimasti in dieci sotto di un gol, senza riuscire a ripartire. Dire che la squadra è stata caricata troppo per la partita è una fesseria: non abbiamo fatto fallacci, ma c’è stato l’errore di Baselli. La verità è che abbiamo incontrato la squadra più forte, che ci ha puniti. Accetto il verdetto del campo, ma io vado avanti. Il mio carattere e la mia mentalità non me lo permette: io vivo di sfide, non amo la banalità, ci metto sempre passione in quello che faccio. Non ho alcun tipo di problema nell’accettare la sconfitta: ci siamo parlati io e Cairo, è stato tutto molto tranquillo. Ora dobbiamo dimenticare in fretta il derby: vediamo domani se lo avremo davvero dimenticato”.



Infine, sulla formazione che scenderà in campo domani: “A centrocampo al fianco di Rincon giocherà uno tra Valdifiori e Gustafson, in difesa giocherà Lyanco. È stato comprato per giocare, ha avuto un infortunio ma ora sta bene. Berenguer sta crescendo, Falque non è ancora ai suoi livelli ma presto tornerà. Sadiq? Da quando è arrivato è migliorato tantissimo, ora noi avrei problemi a metterlo in campo”.