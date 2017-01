Tre giorni dopo la gara di Coppa Italia è di nuovo vigilia di un match tra Torino e Milan. Questa volta il teatro della sfida sarà lo stadio granata e, proprio dalla sala stampa del Grande Torino, Sinisa Mihajlovic ha presentato in conferenza stampa la partita di domani.



"Montella dice che spera di trovarci morti? - ha esordito il tecnico granata - Sicuramente non siamo morti, questo è sicuro, e lo dimostreremo domani. Spero che la gara di Coppa Italia abbia fatto capire ai ragazzi che il Milan si può battere e che cosa bisogna fare per non perdere di nuovo, considerato che abbiamo già perso due gare con loro che potevamo pareggiare o vincere. Spero nella voglia di rivincita: sarà una gara difficile, noi fisicamente stiamo bene, siamo in una fase particolare. Ci servono risultati importanti, per rilanciarci in campionato".



“Il Milan è più attrezzato di noi, come tutte le squadre che ci stanno davanti in classifica a parte Atalanta. Questo non deve però essere un problema, o una scusa: in campo siamo in undici, abbiamo tre sostituzioni, chi giocherà darà il massimo, ne sono certo. Non esiste la stanchezza: se un ragazzi di 36 come Moretti può giocare tre partite in 6 giorni, vuol dire che sta bene. Non voglio nemmeno chiedere a Benassi, che ha molti anni in meno, come sta. Sicuramente Iturbe ha un’autonomia ridotta, perché ha giocato poco. Ma se recuperassimo Falque saremmo a posto“.



Mihajlovic dopo il ko in Coppa Italia aveva chiesto rinforzi di personalità per la propria squadra, il tecnico è tornato oggi sull'argomento. “La personalità non si può allenare, gli attributi o li hai, o non li hai: non li compri al supermercato. Si può migliorare portando a casa il risultato che meriti per come hai giocato. E sappiamo tutti, ne abbiamo parlato anche pochi giorni fa, che dobbiamo gestire meglio certe situazioni durante la partita. Sappiamo che squadre come il Milan ti possono mettere sotto pressione per un certo tempo, e noi dobbiamo reggere di più, essere più concentrati nei nostri compiti, senza farci prendere dall’ansia o dalla paura. Abbiamo giocatori di qualità e di esperienza, dobbiamo crescere molto soprattutto sul carattere e sulla convinzione, ma anche nella capacità di chiudere le gare. Se giochiamo come a Reggio Emilia o con il Milan, nei primi tempi, non possiamo andare a riposo con un solo gol o senza gol“.



Mihajlovic ha poi fatto il punto sul mercato e su quello che ancora manca al suo Torino: “La società conosce pregi e difetti della squadra, spero che venga migliorata ma dobbiamo anche noi restare attaccati al carro dell’Europa, così da coinvolgere di più la società a investire ancora“.