"Barreca? Ho detto al presidente Cairo che se arriva l'offerta giusta può cederlo". Parole queste di Sinisa Mihajlovic, pronunciate durante la conferenza stampa di fine ritiro a Bormio. Il terzino sinistro è da tempo nel mirino della Roma, che nelle scorse settimane ha provato ad aprire una trattativa con il Torino senza però riuscire a trovare un accordo, ma piace anche oltre i confini nazionali: in Francia ha estimatori nel Monaco, in Inghilterra nel Tottenham Hotspur.



Per il momento l'offerta giusta non è ancora arrivata da parte di nessuna di queste squadre, ma se nelle prossime settimane dovesse giungere, Barreca potrebbe anche lasciare la formazione granata.