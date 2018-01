Non solo Spal e Fiorentina su Manuel Locatelli, centrocampista del Milan pronto a lasciare il club rossonero in prestito. Come scrive Tuttosport, sul classe '98 che poco spazio sta trovando con Gattuso, c'è il forte interesse del Torino di Sinisa Mihajlovic, alla ricerca di un rinforzi per la linea mediana.