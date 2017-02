Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, ha parlato a Radio Rai del successo sul Pescara: "Volevamo tornare a vincere e lo abbiamo fatto in modo nettissimo, almeno per 75 minuti. I ragazzi sono partiti benissimo. Sul 5-0 ci siamo addormentati e abbiamo concesso al Pescara tre gol. Non ho parlato ai miei ragazzi, ne parleremo domani: siamo capaci di tutto, nel bene e nel male. Ma vedo tanti aspetti positivi, abbiamo il quarto attacco della serie A e il vice capocannoniere Belotti: abbiamo margini di miglioramento. Pensiamo partita per partita, vogliamo continuare a crescere e migliorare".