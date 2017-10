Sinisa Mihajlovic, tecnico del Torino, parla dopo la gara persa contro la Fiorentina: "Quando perdi 3-0, stai zitto, torni a casa e rifletti. Non siamo riusciti a concretizzare la mole di gioco avuta. Qualcosa si è inceppato. Abbiamo perso lo spirito Toro. Dobbiamo cambiare qualcosa. Pensavo di avere una squadra matura e invece dovrò fare dei correttivi. E' stata una brutta sconfitta, dobbiamo ripartire subito. Non è solo un problema tattico, ma di testa. Anna Frank? Mi dovete dare almeno tre minuti di tempo per rispondere sennò si fa ancora polemica. Non avevo capito né domanda e né contesto. Non ho letto il Diario di Anna Frank. A scuola mi hanno insegnato altre cose, ad esempio chi fosse Ivo Andric (scrittore bosniaco, ndc). Io sono contro ogni forma di razzismo, ogni domenica ricevo insulti allo stadio".