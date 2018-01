Sinisa Mihajlovic, allenatore del Torino, ha parlato a Rai TGR in vista del derby di Coppa Italia di domani, contro la Juventus: "Rispetto alla partita di sabato scorso contro il Genoa abbiamo in più Baselli, che in campionato era squalificato. Degli altri indisponibili non recupera nessuno, pertanto in difesa e in attacco le mie scelte sono obbligate. Sono comunque sicuro che chi giocherà sarà all'altezza della situazione. È una partita secca e in queste situazioni il Toro ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque".



"Niang uomo in più? È vero, ha fatto bene contro il Genoa, ha mostrato l'atteggiamento giusto, ha disputato un'ottima partita e ha fatto tutto bene, gli è mancato solo il gol. La nostra sfortuna fino ad ora è stata quella di non aver avuto mai a disposione tutti e tre i nostri attaccanti. Come ho detto sabato, quando potremo contare sul pieno apporto di Ljajic, Belotti e Niang il nostro rendimento migliorerà. Un messaggio per i tifosi? Vogliamo fare una partita da Toro. Ci metteremo la nostra voglia, il nostro carattere. Loro sono più forti, lo sappiamo, ma è una partita secca e in questo tipo di sfide possiamo fare bene contro chiunque".