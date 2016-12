Dopo la sconfitta contro il Napoli l'allenatore del Torino, Sinisa Mihajlovic, ha parlato a Rai Sport: "Il Napoli ha meritato la vittoria, hanno giocato benissimo, certamente meglio della Juventus. Abbiamo preso tre gol troppo presto, mi dispiace che sono stati gol regalati, forse siamo mancati con la testa. Nel secondo tempo, abbiamo provato a riprenderci, ma alla fine la sconfitta è meritata. Ti devi rompere per capire di che materiale sei fatto e solo così si può ripartire per fare meglio. Tutte le mie opzioni sono fatte per vincere la partita. Sapevo che avremmo affrontato una gara difficile, contro una squadra che ha sempre il pallino in mano. Mi serviva un giocatore di gamba per provare le ripartenze e avere una certa copertura, così ho optato per Zappacosta e non per Iago. Mercato? Se vogliamo fare qualcosa di importante bisogna intervenire, non solo nel reparto difensivo, ma un po’ in tutti".



Poi, in conferenza stampa, l'allenatore serbo ha commentato così la prestazione di Adem Ljajic: "Oggi un disastro. Non mi era piaciuto con la Juve e nemmeno oggi. Speriamo che si svegli perchè se è così è meglio non averlo".