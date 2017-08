Sinisa Mihajlovic ha parlato della partita pareggiata per 1-1 dal Torino contro il Bologna: ''Gol di Berenguer? Ci hanno spiegato che nel dubbio bisogna lasciar giocare e poi alla fine valutare se il gol è regolare o meno. Stasera solo l'arbitro non si è accorto del retropassaggio. Per quanto riguarda la gara, abbiamo macinato tanto gioco, abbiamo avuto molto la palla, ma tirato poco in porta. Nella ripresa dovevamo alzare l'intensità e fare qualcosina di più in attacco. Obiettivo? Sicuramente migliorare il piazzamento dell'anno scorso, poi vedremo''.