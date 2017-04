L'allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic commenta a Sky Sport la vittoria in trasferta contro il Chievo: "Questa stagione ha molti rimpianti, ci sono state partite in cui abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, come nei quattro pareggi contro le ultime. Se non ce l'abbiamo fatta è stata colpa nostra. Adesso è importante chiudere bene la stagione e trovare la continuità. È tutto merito della maglia blu (ride, ndr). Le prossime due partite dovranno essere prove di maturità, se giochiamo come stiamo facendo possiamo mettere in difficoltà chiunque. Dobbiamo sempre giocare per vincere, spesso dietro ci ritroviamo uno contro uno, potevamo segnare di più ma non è mai facile fare gol fuori casa. Zappacosta ha fatto un gran gol, ha questi colpi. È migliorato molto anche in fase offensiva, è diventato un giocatore importante. Da quando è entrato ha fatto bene. Se hai due linee da quattro copri meglio il campo. Ljajic? Da quando è in Italia ha sempre giocato a sinistra, soltanto con noi gioca da trequartista. A inizio stagione dissi che sarebbe arrivato in doppia cifra per gol e assist, sono convinto che ci riuscirà. Acquah è migliorato nella gestione della palla, Baselli nella cazzimma, nel fare bene la fase difensiva che prima gli mancava. Si sposano bene loro due".