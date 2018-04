Nikola Kalinic ieri sera era uno degli osservati speciali di Torino-Milan, il giocatore rossonero che più di ogni altro Urbano Cairo e il ds granata Gianluca Petrachi hanno tenuto sott'occhio. Non è un mistero infatti che l'ex Fiorentina sia uno dei giocatori che il Torino sta seguendo come sostituto di Andrea Belotti nell'eventualità che quest'ultimo, la prossima estate, dovesse lasciare la maglia granata.



Il Kalinic visto ieri allo stadio Grande Torino, pur avendo giocato meglio rispetto al centravanti granata Belotti, non è riuscito a impressione i dirigenti granata: ha avuto nel primo tempo una buona occasione per chiudere la partita, ma l'ha sprecata mandando a lato il suo colpo di testa su cross di Abate.