Il CT della Nazionale Ventura assiste al match Torino-Milan del Memorial Mamma Cairo #SFT

Visita a sorpresa del ct della Nazionale italiana Giampieroa Quattordio, in provincia di Alessandria, dove le formazioni Primavera disi stanno affrontando nella prima semifinale (l'altra è tra Inter e Juventus) del 'Memorial Mamma Cairo', ormai tradizionale torneo per le formazioni giovanili.Ventura, che domani diramerà l'elenco dei convocati per l'importante partita contro la Spagna del 2 settembre, valida per le qualificazione ai prossimi mondiali, sta assistendo all'incontro seduto a bordo campo a fianco di tutta la dirigenza del Torino: il presidente Urbano, il direttore sportivo Gianluca, il direttore generale del Torino Antonioe il Responsabile del Settore giovanile Massimo