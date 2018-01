Sinisa Mihajlovic, quando era ancora allenatore del Torino, aveva messo nel mirino alcuni giocatori del Milan come possibili rinforzi per la sua squadra. Tra questi spiccavano i nomi di Patrick Cutrone di Manuel Locatelli: le trattative sono però state subito frenate dai dirigenti rossoneri e, dopo l'esonero dell'allenatore serbo, sono definitivamente tramontate. Ora anche un'altra trattativa tra il Torino e il Milan si è definitivamente arenata: quella per Fabio Borini.



Il numero 11 rossonero è stato indicato dal neo tecnico Walter Mazzarri come rinforzo gradito come esterno di centrocampo per il 3-5-2, ma il Milan non è intenzionato a cederlo e ora anche questa trattativa del Torino è definitivamente saltata.