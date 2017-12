Tra i grandi protagonisti di Roma-Torino di ieri pomeriggio, partita vinta dai granata per 2-1, c'è stato sicuramente il portiere Vanja Milinkovic-Savic che con le sue parate si è rivelato fondamentale L'estremo difensore ha parlato del match di Coppa Italia ai microfoni di Torino Channel. "Abbiamo fatto tutti e quattordici una grande partita e solo così si può vincere a Roma. Questo è stato importante, che ognuno abbia dato il 100%. La mia parata più difficile? Tante di quelle che ho fatto erano difficili, ma forse quella che mi è piaciuta di più è stata quella su Perotti nel secondo tempo. Sul rigore c’è una piccola dose di istinto, ma prima della partita noi studiamo i video con il preparatore Di Sarno che ci fa vedere come calciano i rigoristi avversari, così ho parato quello a Dzeko”.



Milinkovic-Savic ha poi parlato del rapporto con gli altri due portieri presenti in squadra, Sirigu e Ichazo. "E’ bello quando si vede ad allenamento tre portieri che lavorano così. Stiamo insieme un’ora e mezza in campo e anche dopo si vede che siamo bravi ragazzi. Anche Di Sarno per noi, oltre ad essere un allenatore, è un amico. Possono succedere solo belle cose in questo clima”.