Un tempo contro la Lazio, novanta minuti contro l'Inter: Cristian Molinaro ha pienamente superato l'infortunio al ginocchio che lo ha costretto ai box per tre quarti della stagione. Ora il terzino vuole essere protagonista in questo finale di campionato per guadagnarsi anche la conferma nel Torino: il contratto di Molinaro scadrà infatti a fine stagione.

Le trattative con la società granata sono già state avviate e se dovessero arrivare alla fumata bianca avrebbero delle ripercussioni anche sul futuro di un altro calciatore granata: Danilo Avelar. Nel ruolo di terzino sinistro il Torino per la prossima stagione potrà contare anche su Antonio Barreca, per questo motivo la permanenza sia di Molinaro che di Avelar sembra essere improbabile: se il primo dovesse rinnovare, il secondo dirà addio al Toro.