Emiliano Moretti e Nicolas Burdisso il prossimo anno saranno ancora dei giocatori del Torino? Una domanda questa che non ha ancora una risposta definitiva. I due difensori, entrambi classe 1981, sono in contratto di scadenza ma si stanno rivelando due pedine importanti sia per il contributo che finora hanno dato in campo quando sono stati chiamati in causa, sia per il fatto di essere due importanti uomini-spogliatoio.



Moretti e Burdisso stanno ora valutando se continuare a giocare e se farlo nel Torino. Nel caso volessero proseguire la propria carriera in granata parleranno con il presidente Urbano Cairo e con il direttore sportivo Gianluca Petrachi per, eventualmente, avviare le trattative per il rinnovo.