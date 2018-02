In vista del derby di domani alle 12.30 tra Torino e Juventus, Nicolas N'Koulou ha parlato alla Stampa: "Non mi aspettavo di fare così bene alla prima esperienza, non ero mai uscito dalla Francia. Il Toro ha vinto un solo derby negli ultimi 25 anni? Motivo in più per fare qualcosa di grande. Siamo agguerriti e ora li conosciamo meglio. La Juventus è squadra completa, rodata, matura, non dovremo concederle occasioni. Higuain è in grande forma, ma i bianconeri non sono solo lui: ad esempio c'è Pjanic, è lui che orienta il gioco. Anche noi però abbiamo le nostre carte. Belotti? Non mi sta stupendo, lo avevo già studiato, vista la straordinaria stagione passata. Chi invece mi stupisce è Ljajic, che ha una classe davvero notevole. Appena sono arrivato, mi ha dribblato e fatto gol. E poi c'è Mazzarri: rispetto a Mihajlovic è più puntiglioso e con lui c'è più feedback. Ci ascolta di più: i giocatori non sono qui solo per ricevere indicazioni".



SUL FUTURO - "Futuro? Preferisco fare un passo alla volta, le somme verranno tirate alla fine. Fino a qui va tutto bene, ma siccome le cose possono sempre cambiare preferisco fare i bilanci a fine stagione. Ora sono concentrato sul progetto di portare la squadra in Europa. Ho scelto di venire a Torino perché mi hanno fortemente cercato e qui ho riscoperto il piacere di giocare a calcio".