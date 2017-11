Nicolas N'Koulou si è subito preso il Torino, che deve riscattarlo. Il 27enne difensore camerunese è arrivato in prestito oneroso dal Lione per 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. Il riscatto si materializzerà di sicuro a fine stagione, quando sarà più conveniente per il bilancio come da intese, con un nuovo contratto almeno fino al 2021.



Sempre secondo Tuttosport, a gennaio partirà Sadiq. La Roma, proprietaria del cartellino dell'attaccante, è preoccupata perché teme che il suo ragazzo butti via un altro anno dopo la stagione scorsa a Bologna. Il Parma (ai piani alti della serie B) ha già effettuato sondaggi: Ceravolo si è infortunato gravemente, il club emiliano cerca un attaccante e trattò Sadiq già in estate. Ma anche il Verona, il Benevento e il Crotone stanno annusando l'aria.