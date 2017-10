Nicolas N'Koulou, difensore del Torino, parla a Torino Channel: "Sono molto contento di essere al Torino, soddisfatto di quello che ho fatto vedere finora. Non è tutto perfetto, è evidente che ci sono aspetti da migliorare, ma è stato un buon inizio. Speriamo di fare una buona stagione, sia io che la squadra. La cosa più importante è lavorare, solamente così posso continuare a migliorare. Duello con Dzeko? Non sento pressioni. Lui è un grande attaccante e provo rispetto, ma resta una partita di calcio. Io e Dzeko ci batteremo, ma il nostro duello non sarà la cosa che più conta. Abbiamo bisogno dei tre punti e faremo quindi di tutto per vincere".