Nome nuovo per il mercato del Torino, che tratta Amine Harit, trequartista campione d'Europa Under 19 con la Francia. Gli osservatori granata l'hanno seguito anche domenica nella partita persa contro il Monaco di Glik. Sempre secondo La Stampa, Mihajlovic si sarebbe mosso direttamente con l'allenatore del Nantes, Sergio Conceiçao (suo ex compagno di squadra ai tempi della Lazio) per avere referenze sul giovane talento di origini marocchine. Il club francese chiede 12 milioni di euro per questo trequartista che può giocare anche in mediana e sull’ala sinistra. Harit piace a tanti club europei, compreso il Bayern Monaco.