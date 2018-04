Con la stagione che sta volgendo al termine, il Torino sta già pensando al mercato per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Toro.it, tra i giocatori seguiti dalla società granata c'è anche Guilherme del Benevento.



Il brasiliano è uno dei calciatori della formazione campana che più si è messo in luce in questo girone di ritorno: è arrivato a gennaio da Legia Varsavia, dove ha giocato dal gennaio 2014 vincendo anche tre campionato polacchi e accumulando una buona esperienza anche nelle coppe europee, sia in Champions League che in Europa League. Guilherme è un attaccante esterno ma può anche giocare come trequartista e proprio per la sua duttilità piace alla società granata.