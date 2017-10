Nell'ultima partita di campionato, contro il Verona, il Torino ha perso per infortunio sia Lorenzo De Silvestri che Andrea Belotti. A preoccupare è soprattutto l'infortunio occorso al centravanti che sarà costretto a restare lontani dai campi da calcio per circa un mese. Il Gallo salterà quattro partite di campionato: quelle contro il Crotone, la Roma, la Fiorentina e il Cagliari. Fortunatamente per i granata, la sosta della serie A nel prossimo weekend ha evitato che Belotti saltasse anche una quinta partita.



In questa sosta del campionato Sinisa Mihajlovic spera però di poter recuperare altri tre giocatori infortunati: il primo è proprio Lorenzo De Silvestri, infortunatosi all'anca, il secondo è Afriyie Acquah, che ha saltato l'ultima partita a causa di un affaticamento muscolare, il terzo è Antonio Barreca, alle prese con un problema all'inguine.