La follia della serata di Champions, in piazza San Carlo a Torino, alla fine è costata la vita ad una donna: non ci sono più speranze infatti per Erika Pioletti, la donna di Domodossola di 38 anni rimasta schiacciata nella fuga in piazza durante la sera del 3 giugno, mentre veniva proiettata sul maxischermo la finale tra Juventus e Real Madrid.



'DECESSO A BREVISSIMO' - Il falso allarme per un presunto attentato, che aveva provocato 1527 feriti, ora ha causato anche una vittima: i medici dell'ospedale San Giovanni Bosco hanno decretato l'impossibilità di salvezza per la donna, vegliata in ospedale dai genitori. Erika, che non era tifosa della Juve, si era recata in piazza per fare compagnia al proprio fidanzato, anch'egli ferito: travolta dalla gente in fuga, ha avuto un arresto cardiaco a causa della compressione della cassa toracica, tra la folla che la schiacciava e un muro della piazza. Gli esami effettuati oggi dai medici del San Giovanni Bosco hanno accertato un gravissimo danno cerebrale. "Gli esami effettuati hanno accertato un gravissimo danno cerebrale e prognosi pessima. Pertanto purtroppo ci si aspetta il decesso della paziente in un brevissimo periodo temporale, al momento non quantificabile" dice una nota dell'ospedale. La donna, originaria di Beura Cardezza, piccolo paese a pochi chilometri da Domodossola (Verbania) e dal confine con la Svizzera, era impiegata in uno studio di commercialisti.