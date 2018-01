Ilija Nestorovski, capitano e bomber del Palermo, si toglie dal mercato, come testimoniano le parole rilasciate al sito ufficiale del club rosanero: "La seconda parte di 2017 è stata molto positiva per noi. La squadra è prima in classifica ed è importante per quello che è il nostro obiettivo: tornare in Serie A. Il mio momento? Sono stato fuori quattro o cinque partite per infortunio ma adesso sto bene. Sono comunque felice per essere già arrivato a dieci gol, ma ammetto che è stata dura rimanere fuori mentre i miei compagni davano tutto in campo. Cosa chiedo al 2018? Di stare bene e di riportare il Palermo dove merita: in Serie A". Il macedone è cercato dal Torino.