Walter Mazzarri per la partita contro la Fiorentina, in programma domenica al Grande Torino, potrà contare su tutti i giocatori del suo reparto offensivo: dopo Adem Ljajic, anche M'Baye Niang ha recuperato dal fastidio muscolare avuto e sarà quindi a disposizione del tecnico per la gara contro la formazione viola.



Niang quest'oggi si è allenato regolarmente con i propri compagni di squadra: un chiaro segnalo di come i problemi fisici sono ormai passati. Gli unici giocatori ad aver continuato a svolgere un allenamento differenziato, oltre ai lungodegenti Molinaro e Lyanco, sono Obi e Bonifazi.